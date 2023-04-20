Непомерные аппетиты: избранник Виктории Бони сделал ей подарок за 15 млн рублей

Виктория Боня относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость ведет активный диалог с публикой и всегда рада сообщить о дорогих приобретениях и личной жизни. Не так давно светская львица совершила восхождение на гору, как выяснилось, подобный поход — не самое дешевое удовольствие. Об этом Виктория рассказала в новом интервью для Алены Жигаловой.

Боня не стала отрицать: сейчас она состоит в отношениях с очень влиятельным мужчиной. Ее избранник занимается криптовалютой и имеет неплохой заработок. Вот почему он без труда смог оплатить поход Виктории за 15 миллионов рублей.

«Красавец, высокий, любящий, заботливый. Мой молодой человек подарил восхождение на восьмитысячнике. Это стоит около 15 миллионов рублей, очень дорогая логистика», — цитирует PROZVEZD светскую львицу.

Как выяснилось, это не первое восхождение, которое мужчина оплатил Виктории. Теперь девушка мечтает о покорении Эвереста.

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