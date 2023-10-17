«Непокорно обнажена»: избранница Никиты Ефремова снялась в откровенной фотосессии

Невеста Никиты Ефремова снялась в откровенной фотосессии без одежды. Девушка отметила, что покорила сердце актера именно своими идеями и необычным видом.

Так, в августе 2023 года Ефремов представил публике свою возлюбленную Ольгу Шурыгину, которая известна в России и Узбекистане как талантливая мультимедийная художница. Девушка создает уникальные объекты и инсталляции, а также примеряет экстравагантные образы для себя.

Пара наконец-то съехалась, и в честь этого события невеста Ефремова устроила фотосессию. Смена обстановки вдохновила ее на образ американской домохозяйки 1960-х годов.

На снимках Ольга лежит на зеленом газоне, причем все ее тело покрывает розовая краска. Один элемент гардероба художница все же оставила – это розовые босоножки.

«Когда переехала в новый дом, сразу пришел образ «американской жены». В моем воплощении она непокорно обнажена до розовой кожи, с утра она в любимом мейке из цветов из сада, она читает умную книгу на свежевыкошенном газоне», – прокомментировала Шурыгина в соцсетях.

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