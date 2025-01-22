«Неподражаемый темперамент»: Путин поздравил легенду отечественного кино с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил легендарную советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 90-летним юбилеем. Об этом 22 января сообщило информагентство «Регнум».

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания», — написал президент.

Путин также подчеркнул, что Талызина всегда была примером человека, который трудится увлечённо и с полной душевной отдачей.

«Вы щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актёрским темпераментом и мастерством», — отметил президент.

В заключение глава государства пожелал актрисе здоровья, бодрости духа и «всего самого доброго».

Талызина сыграла во многих известных фильмах, среди которых — «Большая перемена» (1972−1973), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Завтрак на траве» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «После дождичка в четверг» (1985). В 1985 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Ранее сама Талызина заявила, что юбилей она намерена встретить на работе.