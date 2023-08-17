Неподъемная для семьи сумма: актер Бычков будет выплачивать долг «Секрету на миллион» с пенсии в 17 тысяч

Актер Виктор Бычков прокомментировал взыскание с него более 700 тыс. рублей в пользу ООО «Ток-шоу» из-за неявки на съемки «Секрета на миллион». Он заявил, что будет выплачивать задолженность с пенсии, которая составляет 17 тыс. рублей.

Об этом Бычков сообщил сайту kp.ru.

«Наверное, с пенсией в 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги», - сказал актер.

Он признался, что подписал контракт «в темноте». Согласно договоренностям, жена должна была получить 400 тыс. рублей, не миллион.

Семья планировала оплатить год занятий в бассейне и реабилитацию, ведь женщина инвалид первой группы и колясочница – для них это «огромные деньги».

Бычков пожаловался на условия, которые предложили организаторы. Семье выбрали вагон «Сапсана», где нельзя сходить в туалет, говорит актер.

«Мы не приехали, они обиделись и выставили счет», - поделился Бычков.

По его словам, первоначально организаторы требовали 1,5 млн. Но и 715 тыс. – неподъемные для семьи средства.

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