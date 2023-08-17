Неподъемная для семьи сумма: актер Бычков будет выплачивать долг «Секрету на миллион» с пенсии в 17 тысяч
Бычков заявил, что будет платить долг «Секрету на миллион» с пенсии в 17 тысяч.
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Актер Виктор Бычков прокомментировал взыскание с него более 700 тыс. рублей в пользу ООО «Ток-шоу» из-за неявки на съемки «Секрета на миллион». Он заявил, что будет выплачивать задолженность с пенсии, которая составляет 17 тыс. рублей.
Об этом Бычков сообщил сайту kp.ru.
«Наверное, с пенсией в 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги», - сказал актер.
Он признался, что подписал контракт «в темноте». Согласно договоренностям, жена должна была получить 400 тыс. рублей, не миллион.
Семья планировала оплатить год занятий в бассейне и реабилитацию, ведь женщина инвалид первой группы и колясочница – для них это «огромные деньги».
Бычков пожаловался на условия, которые предложили организаторы. Семье выбрали вагон «Сапсана», где нельзя сходить в туалет, говорит актер.
«Мы не приехали, они обиделись и выставили счет», - поделился Бычков.
По его словам, первоначально организаторы требовали 1,5 млн. Но и 715 тыс. – неподъемные для семьи средства.
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