Болела супруга: актер Бычков не пришел на съемки «Секрета на миллион» и теперь должен 715 тысяч

В Санкт-Петербурге состоялся суд по иску ООО «Ток-шоу» к актеру Виктору Бычкову. Вынесено решение о взыскании с артиста более 715 тыс. рублей в пользу истца. Как выяснилось, с Бычковым был заключен контракт на съемки, но он не явился из-за болезни супруги.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Истец сообщил, что 5 ноября 2021 года стороны заключили контракт о съемке в студии. Актер обязался явиться 10 ноября.

Документ предусматривал взыскание неустойки в случае неявки. Согласно условиям, неустойка составляет 402 тыс. 300 рублей. Она равна размеру гонорара за участие в передаче. В случае одностороннего отказа от договора неустойка составляет 200% от этого вознаграждения. Также оплачиваются траты на организацию съемок.

Истец утверждал, что понес убытки из-за аренды студии, разбора декораций, поездок в Петербург, где снимались видеосюжеты.

Актер не присутствовал на заседании, его интересы представлял адвокат. Сторона ответчика не соглашалась с аргументами истца: говорилось, что накануне съемок жена Бычкова попала в больницу. Однако доказательств того, что актер не мог явиться в студию, представлено не было. Суд также решил, что программу могли снять без жены Бычкова.

В итоге суд взыскал 715 857 рублей.

Ранее Бычков жаловался на размер пенсии.