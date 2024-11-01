«Неплохо выглядящая женщина»: Алена Апина вышла в свет после похудения на 15 кг

60-летняя певица Алена Апина вышла в свет после похудения на 15 кг. Артистка назвала себя «неплохо выглядящей» женщиной.

Подробности сообщает mk.ru.

Апина присутствовала на вручении светской премии. Для выхода выбрала платье с открытыми плечами и спиной: говорит, что достала наряд «из загашников». Стилист одобрил выбор певицы.

Экс-солистка группы «Комбинации» демонстрировала стройную фигуру. Она подтвердила, что похудела – это связано с «грустными моментами» в жизни.

Певице вручили награду как легенде. На вопрос, считает ли она себя такой, сказала: «Я считаю себя успешной женщиной, неплохо выглядящей и радующейся жизни каждый день».

Звезда рассуждала, что «надо радоваться жизни и тогда все будет прекрасно». Она советует просыпаться каждое утро в ожидании чего-то особенного – «и жизнь опять засверкает новыми красками», уверена знаменитость.

Ранее сообщалось, что Апина подала в суд на создателей сериала «Слово пацана» за использование ее песни без разрешения. В итоге создатели картины заменили трек на шум и голоса героев.