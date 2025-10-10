«Неожиданных историй не будет»: как планируют развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Телекритик Александр Горбунов рассказал, что в этом году зрители не увидят в эфире ничего принципиально нового в новогодние праздники. Телеканалы решили обойтись без креатива, поэтому все будет традиционно.

«Все телеканалы покажут традиционную программу. Никто не готовит глобальных историй», - сказал Горбунов в беседе с Абзацем.

По его словам, выйдет в эфир очередной новогодний фильм-пародия, концертные программы со стандартными артистами и праздничное шоу «Маска».

«Неожиданных историй не будет, стандартный набор», - заверил телекритик.

По мнению эксперта, единственное разнообразие могут внести частные музыкальные каналы.

При этом рейтинги просмотров шоу будут стандартные, так как телевизор смотрит в основном возрастная аудитория. Также многие включают телеканалы в новогоднюю ночь в качестве фона.

Ранее Лев Лещенко встал на защиту «голубых огоньков». Певец отметил, что чаще всего их критикуют блогеры, которые «ничего не сделали в жизни». По словам Лещенко, взрослые артисты хотели бы реже выступать и больше времени проводить с семьей, но их ежегодно приглашают на концерты из-за наличия спроса.