«Неожиданный результат»: Кондратюк отреагировал на лишение золота на ОИ-2022

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что ничего не чувствует после лишения золота на ОИ-2022. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на эфир Первого канала.

В 2022 году Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх. Однако церемония награждения не была проведена. Причиной этого стал допинг-скандал с участием Валиевой.

Разбирательства длились два года. В конце января 2024 года спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Камилы на 4 года. Фигуристку лишили почти всех наград и исключили из протокола соревнований в Пекине. Это привело к тому, что сборная России лишилась золота в командном турнире. По новым данным, фигуристы стали обладателями бронзовых наград. Чемпион Европы Марк Кондратюк отреагировал на произошедшую ситуацию.

По словам Марка, он ничего не чувствует после лишения золота. Кроме того, спортсмен назвал подобное решение неожиданным.

«Я ожидал либо лучше, либо хуже. Это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — высказался Марк.

Ранее Камила Валиева сделала публикацию в красном платье после оглашения решения суда. Подробности смотрите в этой статье.