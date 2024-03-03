Неожиданное решение: Дмитрий Певцов выбрал жизненный путь сыну
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Звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов удивил неожиданным признанием. Народный артист России хочет, чтобы его сын Елисей стал монахом.
Певцов был дважды женат. В первом браке от однокурсницы по ГИТИСу, актрисы Ларисы Блажко родился сын Даниил. Его ждала трагическая судьба: Даниил умер в 2012 году в результате несчастного случая. Артист Гарик Сукачев посвятил ему песню под названием «Птица».
Во втором браке с Ольгой Дроздовой у артиста родился сын Елисей. Сейчас юноше 16 лет, он учится в девятом классе и не горит желанием поступать в театральный вуз. Воспитанный в строгих в условиях, Елисей с детства увлекается музыкой: играет на фортепиано и гитаре. Летом он вместе с отцом обустраивал территорию Псково-Печерского монастыря.
Певцов надеется, что его сын станет монахом.
«Мне все время практически стыдно за себя, что я такой человек грешный», — заявил актер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Но у юноши есть другое увлечение: он интересуется автомобилями и автомобилестроением.
Напомним, Дмитрий Певцов рассказал, что первая любовь стала его единственной женой.