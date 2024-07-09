Неожиданное признание: девушка рэпера Моргенштерна* рассказала о своей тяжелой болезни

После развода с Диларой Зинатуллиной рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) начал встречаться с 26-летней блогершей Лизой Василенко. Избранница артиста немного рассказывает о себе, но недавно она призналась подписчикам, что болеет сахарным диабетом.

Такое признание Лиза сделала в социальных сетях. Один из подписчиков Моргенштерна* заметил, что Василенко колола себе инсулин на одной из фотографий. Он спросил, действительно ли избранница рэпера болеет сахарным диабетом. На этот вопрос девушка ответила утвердительно.

«Приятно смотреть, как девочка с диабетом живет эту жизнь на полную», — написали блогерше в комментариях.

Лиза Василенко родом из украинского города Днепропетровска. Девушка давно ведет блог, благодаря которому ей предложили сыграть главную роль в сериале «Школа» на телеканале 1+1. С 2021 года Василенко жила в России, но уехала из страны после начала СВО. В 2023 году она начала встречаться с Моргенштерном*.

Ранее рэпер предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей. Артист выступил с обращением в соцсети.

*(признан иноагентом на территории РФ)