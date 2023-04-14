«Неожиданно»: Татьяну Навку в день рождения удивил звонок от Романа Костомарова

Фигуристка Татьяна Навка 13 апреля отметила 48-летие. Спортсменка получила множество поздравлений, но одно удивило ее особенно.

Об этом Навка рассказала на следующий день после праздника. Она поблагодарила друзей, коллег и поклонников фигурного катания «за огромное количество теплых слов и пожеланий».

Для спортсменки каждое поздравление «бесценно и очень трогательно».

«Одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» - сообщила фигуристка.

Ранее 14 апреля мы писали, что состояние Костомарова спустя три месяца в больнице стало улучшаться. Он общается с родными и пользуется соцсетями. Спортсмена не беспокоит температура – его жизни ничто не угрожает. Источник сообщил, что фигурист может сам садиться на кровать.