82-летняя Вера Алентова впервые за долгое время вышла в свет после преображения

Актриса Вера Алентова впервые за долгое время вышла в свет. 82-летняя звезда кинематографа удивила поклонников преображением – она сделала новую пластику, за счет чего у нее выровнялась кожа на лице. Об этом сообщает NEWS.ru.

Алентова пришла на мероприятие в Подземном музее парка «Зарядье», приуроченное к юбилею Владимира Меньшова. Она открыла выставку «Меньшов/Москва 85/45». Вместе с актрисой была ее дочь Юлия Меньшова. В экспозиции были использованы материалы к фильму «Москва слезам не верит», черновики, плакаты.

Для выхода в свет Вера Алентова выбрала серый наряд, который дополнила массивными красными бусами, а также большими очками. Фанаты заметили, что актриса немного сменила стрижку, сделав более короткое каре.

После смерти мужа Алентова стала реже появляться на публике. В последний раз она делала исключение ради свадьбы внука Андрея в 2023 году. Тогда он женился на актрисе Марии Кукушкиной.

Ранее Вера Алентова рассказала, почему муж Владимир Меньшов снимал ее в своих фильмах.