Неожиданно: актриса Любовь Толкалина раскрыла, с чего начинает каждое утро

Актриса Любовь Толкалина удивила подписчиков свежими кадрами, на которых показала, как проводит свое утро. 46-летняя артистка поделилась в личном блоге снимком, на котором она занимается гимнастикой.

На опубликованном фото Любовь Толкалина предстала дома во время выполнения упражнения «мостик». Таким образом актриса дала понять, что каждое утро начинает с занятий гимнастикой.

«Утро! Миллион красоты я еще выложила. Позже», — написала Любовь Толкалина.

Говоря о своих секретах красоты, знаменитость признавалась, что для нее важно не сохранение молодости, а ощущение себя задорной и энергичной.

«У меня нет задачи быть вечно молодой. Гораздо важнее чувствовать себя задорной и энергичной. Ухаживать за собой — значит признаваться себе в любви», — отмечала актриса.

Также Любовь Толкалина рассказывала, что одним из ее утренних ритуалов является зарядка.

«Каждое мое утро начинается с зарядки. Это Сурья Намаскар и комплекс простых упражнений собственного сочинения, который я всегда заканчиваю простукиваниями и прохлопываниями для общего тонуса и капиллярного кровообращения», — делилась артистка.

По словам знаменитости, она выступает за естественность во внешности, но «с большим уважением относится к аппаратной и эстетической косметологии», а также ходит в спа и на массаж.

Для поддержания свежести лица и избавления от отеков по утрам Любовь Толкалина делает контрастные аппликации. Этот прием актриса узнала от мамы, Татьяны Федоровны.

«Мама научила меня делать контрастные аппликации: нужно попеременно прикладывать к лицу то горячее, то холодное полотенце. Этот прием помогает улучшить кровообращение, уменьшить отечность и придать лицу сияние», — рассказывала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Любовь Толкалина снялась без макияжа в домашней обстановке.