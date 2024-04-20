«Неожиданная встреча в Дубае»: Елена Захарова улетела из России

Актриса Елена Захарова призналась, что не смогла присутствовать на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), но не стала раскрывать причины. Однако позже звезда КВН Елена Борщева встретилась с артисткой и ее дочерью в Дубае и сообщила об этом в соцсети.

Бывшая участница шоу Comedy Woman поделилась в личном блоге снимком с Еленой Захаровой и рассказала о встрече с артисткой.

«Еще одна неожиданная приятная встреча в Дубае», — подписала фото Елена Борщева.

В настоящее время юмористка находится в ОАЭ вместе со старшей дочерью Мартой.

Напомним, в 2017 году у Елены Захаровой родилась дочь Майя. Об отце девочки звезда сериала «Кадетство» ничего не рассказывает. По словам актрисы, со временем она научилась беречь семейное счастье от посторонних и хочет сохранить свой маленький мир в тайне. Артистка рассказывала, что не может доверить Майю чужим людям, поэтому растить дочь ей помогает мать.

Ранее сообщалось о том, что Елена Захарова заявила, что ее сердце свободно. Однако, несмотря на отсутствие мужчины, актриса не считает себя одинокой.

«Мое сердце свободно, но это не значит, что я одинока. Вокруг меня много любимых людей: дочка, близкие, друзья», — отметила Елена Захарова.