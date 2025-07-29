Неоднозначная реакция: правнук и друг Левитана оценили идею снять фильм о дикторе с Эйдельштейном

В России планируют снять фильм о легендарном советском дикторе Юрии Левитане. Главную роль в картине хотят предложить звезде «Аноры» Марку Эйдельштейну. Правнук народного артиста СССР Артур Левитан рассказал, что думает об этой идее.

Он одобрил идею снять кино про Юрия Борисовича. Артур заметил, что интерес к прадеду со временем не ослабевает, а только усиливается.

«В современных условиях особенно важно сохранять память о тех, кто служил образцом истинного патриотизма», — отметил правнук диктора в разговоре с aif.ru.

В то же время, близкий друг Левитана Юрий Белкин заявил Абзацу, что Эйдельштейн не подходит на роль диктора из-за его образа мажора в фильме «Анора». По его мнению, человека с такой яркой харизмой как у Левитана будет крайне сложно кому-либо сыграть.

Напомним, картина будет посвящена молодым годам Левитана. Изначально на роль рассматривали Константина Хабенского, но актер не подошел по возрасту: по сценарию, герою 27 лет. Поэтому сыграть диктора хотят предложить Марку Эйдельштейну. Работа над сценарием велась более 10 лет и недавно вновь возобновилась.