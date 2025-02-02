Неоднократно отказывалась от брака: почему Роза Сябитова скрывала личную жизнь от детей

Роза Сябитова объяснила, почему скрывает личную жизнь от наследников.

Знаменитая сваха нашей страны рассказала о том, что пожертвовала личной жизнью ради детей. По словам Сябитовой, она неоднократно отказывалась от предложения руки и сердца ради сына и дочери, так как старалась уберечь их от травм, связанных со сменой отчимов. О некоторых романах, как говорит сваха, ее дети до сих пор не знают.

«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», — разоткровенничалась Роза в интервью Еве Снежинской.

Сябитова также рассказала, что она растила своих детей без их одного родителя, однако рядом всегда были люди, поддерживающие ее и помогающие в воспитании сына и дочери. Кроме того, наследники свахи никогда не забывали своего папу.

«Отец — величина постоянная, отчим переменная. Мои дети выросли с мыслью отца, они похожи на отца, они знали, что отца нет, но характеры, привычки, внешние данные, все было его. Да, были мужчины, которые помогали, например, друг нашей семьи участвовал в воспитании моего сына», — сообщила Сябитова.

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