«Необыкновенная и очень сильная»: дочь Маргариты Тереховой раскрыла подробности ее состояния

В середине 2000-х годов у звезды советского кино Натальи Тереховой начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Последние годы она не встает и практически перестала узнавать родных. Дочь актрисы Анна впервые за долгое время рассказала о состоянии матери.

Страшный диагноз Наталье поставили, когда ей было всего 68 лет. Последнее интервью знаменитость дала в 2009 году и с тех пор перестала появляться на публике.

Дочь звезды недавно презентовала книгу, в которой собрала уникальные истории из жизни актрисы и ее неизвестные фотографии. Над ней Анна работала практически пять лет и выпустила к 80-летию мамы. Наследница звезды фильма «Зеркало» мало рассказывает о здоровье матери, но она решила сделать исключение.

«Она и сейчас совершенно необыкновенная и очень сильная. И духом сильная, я ее чувствую», — рассказала Анна в программе «Однажды» на НТВ.

Когда она читала маме книгу, замечала, что актриса может остановиться на каком-либо моменте, но, к сожалению, не может ничего сказать. При этом Анна не унывает и не отчаивается. Она считает, что надо наслаждаться временем, проведенным вместе с родительницей.

Наталья Терехова трижды была в браке. Ее первым мужем был заслуженный артист Вячеслав Бутенков. Второй раз актриса вышла замуж за болгарского актера Савву Хашимова, родив ему дочь Анну. Третьим супругом кинозвезды был Георгий Гаврилов. Также у кинозвезды есть сын Александр от Сайфиддина Тураева.

Ранее дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказывала, что мать приходится кормить с ложечки. Для ухода за ней решили нанять сиделку.