«Кормим с ложечки»: что происходит с тяжелобольной Маргаритой Тереховой

Недавно стало известно, что звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Маргарита Терехова была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы с желудочно-кишечным кровотечением. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ дочь актрисы Анна Терехова рассказала о ее нынешнем состоянии.

Новый диагноз Маргариты Тереховой ее семья держит в секрете. Дочь артистки ранее подтвердила информацию о ее госпитализации, заявив, что с ней «уже все в порядке».

Напомним, народная артистка России давно страдает болезнью Альцгеймера, которая начала прогрессировать у нее с начала 2000-х годов. Маргарита Терехова уже долгое время не появляется на публике, а в 2009 и в 2011 году крайний раз давала публичные интервью. К 2018 году состояние знаменитости ухудшилось: она перестала разговаривать и узнавать близких, не могла сама передвигаться.

Дочь актрисы поделилась откровениями о ее состоянии в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Анна Терехова призналась, что ей тяжело дался уход за тяжелобольной матерью.

«Не всякий может это выдержать. <…> У меня была депрессия, за две недели я похудела на десять килограммов», — рассказала дочь артистки.

Чтобы было легче, родные Маргариты Тереховой наняли для нее сиделку, которая помогает актрисе.

«Кормим из ложечки. <…> Узнает ли она меня? Я не знаю. Но что-то вижу по ее глазам», — поделилась Анна Терехова.

В настоящее время звезда советского кино практически прикована к кровати, передвигаться ей очень трудно. Однако родные помогают Маргарите Тереховой встать на ноги.

«Мы ее поднимаем. Она ходит. Может, ей и больно, у нее коленочки воспаленные, но она идет. Старается», — поделилась дочь знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что дочь Маргариты Тереховой раскрыла подробности ее болезни.