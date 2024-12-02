43-летняя Ксения Собчак вышла в свет в платье с вырезом в неожиданном месте

Журналистка Ксения Собчак посетила рождественский благотворительный ужин и удивила гостей откровенным платьем. В своем блоге она опубликовала снимок с мероприятия, на котором позирует с актрисой Агатой Муцениеце и дизайнером Олесей Шиповской.

На кадре 43-летняя Ксения предстала в длинном бархатном платье бордового цвета с открытыми плечами и вырезом под грудью.

Образ Собчак дополнила золотыми серьгами, массивным колье и черными лакированными туфлями на каблуках. Стилисты уложили ей волосы в пучок и сделали макияж с темными тенями на глазах и красной помадой.

Агата Муцениеце на фоне Ксении выглядела весьма скромно в черном платье миди с воротником стойкой.

Ранее Ксения Собчак надела на торжественный ужин жакет на голое тело и голубую шляпу из перьев черным козырьком. Образ «блондинка в шоколаде» дополнила черной юбкой в пол и туфлями-лодочками золотого оттенка.