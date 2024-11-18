Необычное место: актер Селиванов раскрыл, где хранит подарки фанатов

Актер Владимир Селиванов рассказал, где хранит подарки от поклонников. Звезда «Реальных пацанов» признался, что размещает их в гараже.

У Владимира для подарков фанатов есть отдельный гараж. Его стены увешаны картинами и транспарантами, которые артисту дарят на гастролях поклонники.

«Мне это очень приятно, когда люди собственными руками что-то делают, клеят, фломастерами рисуют», — рассказал Селиванов в разговоре с Пятым каналом.

Актер развешивает подаренные плакаты на стене в гараже, чтобы каждый раз любоваться на них, заходя в помещение.

В 2023 году Владимир Селиванов развелся с Викторией Маркиной, в браке с которой появилась дочь Ева. Сейчас актер счастлив с возлюбленной Александрой, подарившей ему сына Кирилла. В дальнейшем экс-участник КВН планирует жениться на своей избраннице.

После развода актер остался с экс-супругой в хороших отношениях, но недавно между ними разгорелся скандал. Виктория требует от Владимира больше денег на содержание Евы, а он, в свою очередь, хочет, чтобы дочь жила с ним, а не с матерью. Актер назвал бывшую жену зависимым человеком.