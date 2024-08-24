«Ему крайне не легко с моей медийностью»: Мария Погребняк объяснила, почему не показывает супруга

Мария Погребняк ответила подписчикам, осуждающим ее за то, что она не показывает семейные фотографии с мужем, и назвала причину.

Блогерша находится в ожидании четвертого ребенка от своего нового супруга бизнесмена Игоря Головинского. Несмотря на то, что Мария находится на большом сроке беременности, она все еще не знает пол будущего малыша. Но, по словам Погребняк, это не имеет значения, ведь самое главное — это здоровье ребенка.

Мария делится в социальный сетях тем, как протекает ее жизнь в новом положении. А для того, чтобы запечатлеть это время на память, звезда постоянно проводит семейные фотоссесии, где она демонстрирует свой беременный живот.

Однако Мария все же столкнулась с негативной реакцией подписчиков. Многие люди обвиняют блогершу в том, что она не делится семейными кадрами с супругом. По этой причине они начинают думать, что никакой замужней жизни у звезды нет. Но Погребняк не смогла пройти мимо таких высказываний, заявив, что муж не любит публичную жизнь и просит не выставлять их отношения напоказ. После этого она закрыла данную тему раз и навсегда.

«На семейных фото, то есть на тех, которые в нашем альбоме, муж, конечно, есть. Но он человек не публичный и не желает, чтобы его внешность, позу, улыбку или ее отсутствие обсуждали незнакомые люди. Достаточно того, что он уважает мои интересы и не возражает, что я веду соцсети, делюсь своей жизнью и даже периодически пишу о нем. Ему крайне не легко с моей медийностью», — сообщила Мария в своем Telegram-канале «Mariapoga_».

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