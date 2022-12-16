Необычная «традиция»: Стас Костюшкин поделился интимными подробностями о жизни с супругой

На прошлой неделе Стас Костюшкин стал главным ньюсмейкером. Дело в том, что вместе с Денисом Клявером он объявил о воссоединении группы «Чай вдвоем». На фоне этой новости певец вновь вернулся в инфопространство, а в Сети появилось множество его новых интервью. Так, в одном из последних мужчина рассказал о необычной новогодней традиции, которая помогает разнообразить супружескую жизнь.

Выяснилось, что накануне праздника Стас всегда ссорится со своей возлюбленной. Причиной конфликтов становятся мелкие бытовые детали. «То я вовремя не поставил блюда на стол, то посуду не донес», — пожаловался артист.

Тем не менее Костюшкин поспешил успокоить поклонников: за выяснением отношений следует бурное примирение. Паре достаточно 30 минут, чтобы понять, что ни одна ссора не стоит потерянного времени счастья.

К слову, фолловеры оценили своеобразную «традицию», которая, действительно, способна привнести свежее дыхание в супружескую жизнь.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова выходит замуж. Несмотря на эту радостную новость, публика не одобрила 34-летнего избранника певицы. Ежедневно на мужчину обрушивается большой поток хейта. Подробности читайте в этой статье.