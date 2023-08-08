Необычная семейная проблема заставила Ляйсан Утяшеву обратиться к психологу

Спортсменка Ляйсан Утяшева задала вопрос психологу Марку Бартону на тему семейных отношений. Гимнастка хотела выяснить, можно ли считать ее брак с комиком Павлом Волей нормальным, если они ни разу серьезно не ругались за десять совместно прожитых лет, пишет Super.ru.

Семейная идиллия в отношениях двух звезд, кажется, не вызывает каких-либо вопросов. Громких скандалов за парой никто не припомнит, в соцсетях родители выкладывают фотографии с двумя наследниками. Однако для самой Утяшевой это неочевидно. Спортсменка считает, что проблема все-таки есть: за десять лет брака с Волей они ни разу серьезно не поругались. Чтобы выяснить причину этого, гимнастка обратилась за помощью к психологу Бартону, который как раз стал участником ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Утяшева даже допустила, что дело может быть в ней и ее психологическом состоянии.

Для специалиста этот вопрос оказался довольно рядовым. По его словам, многие семейные пары, которые не считают ссоры нормой, переживают по этому поводу. При этом существуют мужчины и женщины, готовые спорить не чаще одного раза в месяц. Для них подобные события носят календарный характер. Если при таких условиях никто не мучается и не страдает, то все благополучно. И вообще каждый для себя определяет, что нормально, а что нет, заключил психолог.

Ранее Ляйсан Утяшева опровергла слухи о прохождении пластических операций. Спортсменку заподозрили в модификации своего тела после того, как она выложила в личном блоге кадры с пышным бюстом. Устав от разного рода домыслов, звезда объяснила поклонникам и журналистам, что для эффектного вида груди использует корсеты с пуш-апом.