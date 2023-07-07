Догадывались: показавшая пышную грудь Ляйсан Утяшева раскрыла правду о пластических операциях

В последнее время многие звезды шоу-бизнеса увлеклись пластическими операциями. В погоне за вечной молодостью и красотой знаменитости готовы неоднократно лечь под нож хирурга. Не так давно гимнастку Ляйсан Утяшеву заподозрили в пластике груди. Подобные разговоры начались после того, как в личном блоге спортсменки появились кадры, на которых она не скрывает пышный бюст. Устав от подобных домыслов, Утяшева решила прокомментировать ситуацию.

По словам Ляйсан, на протяжении 10 лет сотрудники прессы пристально наблюдают за изменениями в ее фигуре. Гимнастку обвиняли то в увеличении груди, то в уменьшении. Как оказалось, никакого секрета в объеме ее форм нет: Утяшева не обращалась за помощью к хирургу. Для того, чтобы грудь выглядела более эффектно, знаменитость надевает корсеты с пуш-апом.

«С такими примочками и без всякого вмешательства эта часть женского тела может выглядеть по-разному», — цитирует «7Дней.ru» высказывание спортсменки.

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