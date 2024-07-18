«И не надо просто рот открывать»: Лайма Вайкуле высказалась о певцах с Украины

Проживающая в Латвии певица Лайма Вайкуле любыми путями пытается привлечь зрителей на свой фестиваль, который пройдет в Юрмале. Наличие в афише множества неизвестных имен артистка объяснила тем, что «самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине».

По словам исполнительницы хита «Вернисаж», 15 лет назад она выступала в Киве и из гримерки «услышала много замечательных певцов».

«Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — приводит aif.ru слова Вайкуле.

К слову, на фестивале Лаймы может появиться Вера Брежнева. Правда, чтобы певица выступила, нужно заплатить внушительный гонорар. Также в афише много украинских артистов. Вайкуле пообещала им, что у них «будет возможность выступить на большой сцене». Кроме того, мероприятие артистки посетят некоторые артисты-иноагенты. Будут ли там Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пока неизвестно.

Ранее певица Вика Цыганова поделилась мнением о латвийской коллеге Лайме Вайкуле, которая регулярно выступает с публичной критикой России. По мнению исполнительницы хита «Русская водка», поведение Вайкуле свидетельствует о ее истинной сущности. «Я думаю, что она просто дура», - сказала Цыганова.

*Признан иностранным агентом на территории России