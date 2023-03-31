Необходимо принять меры: Татьяна Тарасова вновь заговорила о тяжелой судьбе Трусовой

В последнее время в мире отечественного фигурного катания разгорелись острые дискуссии. Дело в том, что после триумфа Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022, международная арена для наших спортсменов стала закрытой в связи с ситуацией в мире. Эксперты негодуют, как возможны соревнования без фигуристов из России, которые всегда занимали почти весь пьедестал почета. Однако недавно МОК назвал условия, при которых атлеты могут вернуться на международные старты в нейтральном статусе. В числе требований: отсутствие ярко выраженной политической позиции и связи с вооруженными силами. Подобное крайне разгневало Татьяну Тарасову.

Дело в том, что многие топовые фигуристы находятся в клубе ЦСК,среди них Трусова, Кондратюк и Самарин. Заслуженный тренер заявила, что необходимо принимать какие-то меры, иначе судьба этих спортсменов окажется под вопросом.

«Конечно, будут думать об уходе. В ЦСК не только Трусова, но еще и наш чемпион страны. Руководству клуба нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — заявила Тарасова в беседе с изданием «СЭ».

Напомним, если такое действительно произойдет, то переход станет уже не первым в карьере Трусовой. Двукратная чемпионка мира среди юниоров долгое время тренировалась под руководством Тутберидзе, Плющенко, а после Олимпиады она перешла к Светлане Соколовской.

Ранее Александра Трусова впервые отреагировала на скандальное перераспределение мест чемпионата России — 2022. Высказывание фигуристки читайте в этой статье.