«Необходимо подлечить организм»: Наташа Королева выступила с признанием после посещения санатория без мужа

Певица Наташа Королева провела отпуск в санатории Пятигорска без мужа, но с мамой Людмилой Порывай. Артистка объяснила, почему Сергей Глушко не поехал с ними.

«У Сережи были спектакли. Но в следующий раз обязательно поеду с ним», - сказала Королева. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Королева также назвала причину, почему выбрала для отдыха с мамой именно санаторий, где лечат и восстанавливают гостей.

«Я поехала с мамой, потому что поняла, что нам необходимо набраться сил, подлечить свой организм и, главное, побыть вместе», - сообщила певица.

Королева лишний раз подчеркнула, что в ее семье «все хорошо». По ее словам, «шероховатости» бывают, но такое случается во многих семьях. В настоящее время мать Королевой гостит в Москве, они все вместе живут на даче.

Комментируя слухи об эмиграции в Америку, Королева отметила, что, действительно, там была, но планов о переезде нет. В США исполнительница выступала на мероприятии друзей.

Еще недавно Королева признавалась, что хранит свадебное платье, в котором выходила замуж за певца Игоря Николаева. Артистка не планирует расставаться с вещью.