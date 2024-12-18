Анна Седокова оплатит транспортировку тела ее бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова взяла на себя все расходы по транспортировке тела ее 32-летнего бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию. Артистка уже перевела часть денег на счета ритуальных компаний.

Как рассказала Telegram-каналу Mash директор Седоковой, никаких дополнительных средств семье покойного баскетболиста платить не придется.

Кроме того, организацией похорон займется последняя баскетбольная команда, в которой играл Тимма. Она уже оплатила билеты из Риги в Москву для мамы Яниса. Аусма Тимма приедет за телом сына в воскресенье, 22 декабря.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о его смерти.

Ранее отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что сумма, необходимая на транспортировку тела Яниса в Ригу, собрана. По его словам, нужно было 45 тысяч евро.