Необходима операция: Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Популярному российскому телеведущему Николаю Дроздову потребовалась срочная госпитализация. Ему предстоит операция в одной из московских клиник.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у 88-летнего ведущего развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени.

Николай Дроздов жаловался медикам на сильные боли в ногах и почти не разгибающееся колено. Кроме того, у него появилась хромота.

Консервативное лечение и физиотерапия оказали лишь временный эффект, поэтому врачи приняли решение госпитализировать телеведущего и в плановом порядке по очереди заменить коленные суставы на протезы.

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о том, что рост Дроздова снизился на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета.

Ранее художник Константин Мирошник сообщил, что телеведущий находится в веселом расположении духа, несмотря на здоровье. Он отметил, что возраст дает о себе знать.