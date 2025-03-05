«Ненавижу Тарковского»: Андреасян устроил скандал в московском колледже и послал студентов

Режиссер Сарик Андреасян устроил перепалку со студентами Московской международной киношколы. Создателя «Онегина» вывел из себя вопрос про авторские картины.

Во время лекции студенты заговорили о финансовой выгоде фильмов. Одна из учащихся привела в пример авторское кино, которое снимают, не думая о прибыли.

Речь зашла о нашумевшей картине «Анора», в которой сыграл Юра Борисов. Режиссер отметил, что не против, если кто-то хочет «оставаться бедным всю жизнь», но, по его мнению, фильм Шона Бэйкера все же является проектом, приносящим прибыль.

Студентка добавила, что, несмотря на коммерческую выгоду, «Анора» была представлена на разных кинофестивалях. Студенты привели в пример работы выдающегося советского режиссера Андрея Тарковского — это вывело из себя Андреасяна.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов», — приводит слова режиссера Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Картины Тарковского Андреасян назвал «деградирующим кинематографом» и послал студентов, используя нецензурные выражения. Позже он покинул аудиторию раньше времени.

Ранее режиссер показал, как радуется успеху фильма «Война и музыка». Картина заработала уже более 95 млн рублей с момента выхода.