Не рассчитывали на прибыль: Сарик Андреасян порадовался успеху фильма «Война и музыка»

Братья Андреасян, Гевонд и Сарик, сняли свой первый фильм в жанре военного кино под названием «Война и музыка». Судя по всему, картину можно назвать успешной, ведь она уже превзошла по выручке похожие проекты.

Свидетельство этому опубликовал Сарик в своих социальных сетях. Он выложил в истории результаты подсчетов выручки. Оказалось, что «Война и музыка» заработала уже почти 95 миллионов рублей с момента выхода.

Таким образом, картина братьев Андреасян, приуроченная к 80-летию победы, обошла «Подольских курсантов» и «Первый оскар».

Гевонд, в свою очередь, изначально сомневался в прибыльности проекта. Тем не менее он не мог избавиться от идеи реализовать его.

Ранее Сарик Андреасян ответил на обвинения в том, что все время снимает жену Лизу Моряк в главных ролях. С такой претензией к режиссеру обратились хейтеры.