«Ненавижу просто. Садисты проклятые»: Зимина рассказала, почему забрала дочь из детского сада

Телеведущая Первого канала и актриса Юлия Зимина рассказала в соцсетях, почему перестала водить свою дочь в детский сад после всего четырех дней. По словам знаменитости, причиной стал инцидент с воспитателем.

«Сима ходила в садик на районе 4 дня. Некая Роза Юсуповна или Юсуфовна сказала: «Не надо нам тут твоих «спасибо». Молча встала из-за стола и иди!». Это после того, как Сима пообедала и сказала «спасибо». Ненавижу просто. Садисты проклятые», — поделилась артистка.

Зимина пояснила, что решила поделиться этой историей на фоне участившихся публичных сообщений о случаях насилия над детьми со стороны воспитателей.

Напомним, что Зимина не только телеведущая, но и актриса. Она получила известность благодаря сериалу «Кармелита». После обрушившейся славы женщина скрывает личную жизнь и заявляет, что ее семья всегда будет закрыта от посторонних глаз.

Ранее мы писали о том, что россиянка устроила драку в детском саду из-за замечания.