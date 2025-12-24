«Ненавижу, не прощу никогда»: заплаканная Товстик рассказала о письме проживающей с Дибровой дочки

15-летняя дочь Елены Товстик написала ей письмо и сравнила с крысой. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Роман Товстик и 15-летняя дочь от Елены проживают в доме с Полиной Дибровой. Как оказалось, после расставания родителей у подростка испортились отношения с мамой. Анна винит ее в развале семьи. Девочка написала Елене письмо, сравнила с крысой и пожелала смерти в одиночестве.

«Мама, я не ожидала от тебя такого предательства. Протопталась по папе. Сама свалила, как крыса. Кто бы говорил! Ты просто жалкая крыса, которая очень хорошо отыгрывает свою роль. Я тебя всем сердцем ненавижу. Я могу тебе только сказать спасибо за то, что ты меня родила… Я не прощу тебя никогда», — высказалась Анна.

Елена не смогла сдержать слез, читая письмо дочери. При этом она отметила, что не злится на наследницу. Товстик надеется на скорое примирение с Анной.

«Мне кажется, это письмо может убить любую мать… Я занималась детьми, водила их по кружкам, устраивала дни рождения. Аня, я хотела, чтобы ты играла на рояле, занималась художественной гимнастикой, чтобы ты пела. Я всегда была рядом, я гордилась тобой. Что бы ты ни сказала, я тебя люблю, ты моя кровиночка», — заявила она.

Ранее 40-летняя Елена Товстик пришла в храм после пластической операции в Дубае. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Дмитрий Дибров планирует встретить Новый год с бывшей женой и сделать ей предложение.