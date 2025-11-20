Дмитрий Дибров планирует встретить Новый год с бывшей женой и сделать ей предложение

Ведущий Дмитрий Дибров планирует встретить Новый год с бывшей женой Полиной. Звезда хочет сделать ей предложение руки и сердца.

Об этом написал Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на близкую знакомую Диброва.

«Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок», - поделилась собеседница.

Она уверена, что у Диброва есть все шансы получить согласие Полины. Знакомой ведущего известно, что у Полины никого нет, а если и был, то давно исчез.

«Старая любовь не ржавеет. И деткам семья нужна», - отметила она.

Комментировать слив скандального видео с Дибровым женщина не стала.

Ранее адвокат ведущего Александр Добровинский сообщил, что звезда ТВ уедет за границу на Новый год. Ему известно, с кем Дибров проведет время. «И это еще раз всех потрясет», - говорил звездный защитник.