«Ненавижу холод»: Ксения Бородина высказалась о возможном переезде из РФ

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала, что не хочет переезжать в другую страну. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что ей все нравится в России. Звезда «Дома-2» подчеркнула, что получает хорошие деньги на любимой работе.

«Единственный момент, я ненавижу холод, во всем остальном у нас очень хорошо. Самые вкусные рестораны, театры лучшие, лучшее обслуживание, салоны красоты и т. д.», — поделилась Бородина.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему Николай Сердюков живет у нее дома.