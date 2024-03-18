Алексей Чумаков резко осудил мужчин, не присутствующих на родах

Российский певец Алексей Чумаков 11 лет счастлив в браке с экс-солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук. В июле 2023 года супруги стали родителями во второй раз. Артист подчеркнул, что каждому мужчине нужно обязательно присутствовать на родах.

43-летний артист восхищается своей супругой и считает, что из нее вышла отличная мама. Сейчас Юлия полностью посвятила себя материнству, поэтому она редко появляется на сцене. Алексей уверен, что его жена внесла огромный вклад в этот мир, родив детей.

«Мама дарит жизнь, а я лишь дарю эмоции. Мы, мужчины, — ресурс, эмоции, помощь, но мир творят женщины на самом деле. Это надо всем осознать», — рассказал он в интервью Антону Штейну на YouTube.

По словам Чумакова, он и Юлия развиваются одновременно, но в разных направлениях. При этом артист считает, что супруга его опережает именно благодаря рождению детей.

Алексей гордится тем, что увидел появление на свет своих дочерей. Он уверен: данный опыт нужно пережить каждому мужчине.

«Считаю, что мужчина, не присутствующий на родах, потерял практически все в этой жизни», — заключил он.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году, спустя пять лет после начала отношений. В 2017 году у них родилась дочь Амелия, а в июле 2023 года — Алисия.

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Ковальчук поделилась впечатлениями от отдыха с мужем на море. Фото супругов стало предметом активного обсуждения подписчиков в соцсетях. Многие назвали артиста «брутальным мужчиной», а блондинку «девочкой».