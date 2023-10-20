«Ненависти нет»: Буланова раскрыла истинное отношение Руднева к ее второму мужу-футболисту
Буланова рассказала об отношении Руднева к ее второму мужу-футболисту.
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Певица Татьяна Буланова рассказала, как ее третий муж Валерий Руднев относится к предыдущему супругу – футболисту, бывшему капитану «Зенита» Владиславу Радимову. Артистка заявила, что у супруга нет ненависти.
Об этом Буланова рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
«Он считает Влада, моего бывшего мужа, талантливым футболистом и хорошим тренером. Ненависти к Владу у Валеры нет», - сообщила певица.
Она добавила, что Руднев хочет купить абонемент и ходить на матчи «Зенита».
Напомним, Буланова вышла замуж третий раз в июне этого года. Разница в возрасте между супругами составляет 19 лет.
В интервью Корчевникову исполнительница рассказала, что думает об общих детях с Рудневым. Пара мечтает о мальчике и девочке. Они уверены, что эти планы удастся осуществить, причем в ближайшее время.