«Ненависти нет»: Буланова раскрыла истинное отношение Руднева к ее второму мужу-футболисту

Певица Татьяна Буланова рассказала, как ее третий муж Валерий Руднев относится к предыдущему супругу – футболисту, бывшему капитану «Зенита» Владиславу Радимову. Артистка заявила, что у супруга нет ненависти.

Об этом Буланова рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

«Он считает Влада, моего бывшего мужа, талантливым футболистом и хорошим тренером. Ненависти к Владу у Валеры нет», - сообщила певица.

Она добавила, что Руднев хочет купить абонемент и ходить на матчи «Зенита».

Напомним, Буланова вышла замуж третий раз в июне этого года. Разница в возрасте между супругами составляет 19 лет.

В интервью Корчевникову исполнительница рассказала, что думает об общих детях с Рудневым. Пара мечтает о мальчике и девочке. Они уверены, что эти планы удастся осуществить, причем в ближайшее время.