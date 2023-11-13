«Ненависть»: как Юрию Стоянову удается поддерживать себя в форме

Юморист Юрий Стоянов рассказал, как поддерживает себя в форме. 66-летний артист признался, что занимается спортом, но с ненавистью. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.

Знаменитость посетил премьеру фильма «Пять процентов». Журналисты отметили, что Юрий держит себя в прекрасной форме. Мужчина признается, что это ему удается с трудом. Несмотря на спортивное прошлое, он не очень любит посещать тренажерный зал. Напомним, что Стоянов в детстве занимался фехтованием и даже стал мастером спорта.

«Поскольку я бывший спортсмен, слово „спорт“ вызывает у меня, конечно же, ненависть. <…> Приходится педальки крутить на тренажере — эллипсоиде. Но это с ненавистью», — поделился звезда.

Кроме того, актер ходит в бассейн. Он говорит, что во время занятий любит включать на фоне фильм или музыку.

«В бассейне, когда плывешь, я знаю, что мне надо послушать десять песен, каждая из которых по 3,5-4 минуты, чтобы поплавать минут 40», – рассказал Стоянов.