«Мало сна»: жена Отара Кушанашвили рассказала о причинах его госпитализации

Жена Отара Кушанашвили забрала супруга из больницы и рассказала о его состоянии, об этом сообщает телеканал «360».

Ольга рассказала, что сейчас журналист Отар Кушанашвили находится дома. По словам женщины, причиной госпитализации ее супруга стала сильная усталость и плотный график.

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», — рассказала она.

Врачи дали несколько рекомендаций журналисту, которые он уже начал выполнять, объяснила Ольга.

«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», — рассказала супруга Кушанашвили.

Напомним, Отара Кушанашвили госпитализировали из московского ресторана вечером 12 ноября. Журналисты сообщали, что у него возникли проблемы с сердцем — по предварительным данным, у Кушанашвили случился сердечный приступ.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили пообещал «похоронить» всех, кто сообщил о его госпитализации.