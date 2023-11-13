«Мало сна»: жена Отара Кушанашвили рассказала о причинах его госпитализации
Жена Отара Кушанашвили забрала супруга из больницы и рассказала о его состоянии.
© Lomohov Anatoly/East News
Жена Отара Кушанашвили забрала супруга из больницы и рассказала о его состоянии, об этом сообщает телеканал «360».
Ольга рассказала, что сейчас журналист Отар Кушанашвили находится дома. По словам женщины, причиной госпитализации ее супруга стала сильная усталость и плотный график.
«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», — рассказала она.
Врачи дали несколько рекомендаций журналисту, которые он уже начал выполнять, объяснила Ольга.
«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», — рассказала супруга Кушанашвили.
Напомним, Отара Кушанашвили госпитализировали из московского ресторана вечером 12 ноября. Журналисты сообщали, что у него возникли проблемы с сердцем — по предварительным данным, у Кушанашвили случился сердечный приступ.
Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили пообещал «похоронить» всех, кто сообщил о его госпитализации.