«Ненавидят за то, что у тебя есть успех»: Иосиф Пригожин отказался от дорогого авто из-за критики и обвинений

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как справляется с критикой в свой адрес. В эфире шоу «Народ против звезд» на VK Видео муж певицы Валерии отказался от дорогой иномарки после обвинений в нечестном заработке.

Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что еще четыре года назад на Валерию были зарегистрированы два Rolls-Royce, один из которых стоил бы сейчас около 55 млн рублей по нынешнему курсу. За рулем одного из люксовых автомобилей часто видели Иосифа Пригожина. Однако из-за непрекращающегося хейта и обвинений со стороны общественности продюсер отказался от иномарки.

«Я всегда стремился к тем, у кого есть что-то. Я не завидовал, а стремился. А сейчас время такое, когда тебя ненавидят за то, что у тебя есть успех. В большинстве своем. Ты же читаешь комментарии, а там: „Ты как сыр в масле. Жируешь“», — поделился Иосиф Пригожин.

Супруг Валерии объяснил: многие думали, что он приобрел Rolls-Royce на краденые деньги. В результате Иосиф Пригожин пересел на Mercedes, чтобы не раздражать людей.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что купил дачу в Швейцарии за 50 млн рублей.