Ненавидящая Россию звезда «Сватов» стала мамой во второй раз

Сыгравшая внучку в сериале «Сваты» украинская актриса Анна Кошмал стала мамой во второй раз. Звезда родила дочь, которую решила назвать Софией.

30-летняя актриса семь лет назад вышла замуж за Ивана. Супруги воспитывают шестилетнего Михаила, а осенью прошлого года Анна призналась, что снова беременна.

Несмотря на свое положение, актриса продолжала заниматься спортом и даже делала стойку на голове, не боясь последствий. Тогда звезда отметила, что родит, скорее всего, весной.

Роды прошли в одной из больниц Киева 11 марта. Девочка появилась на свет весом в четыре килограмма.

«Мы безгранично счастливы! Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих детей», — поделилась своими эмоциями Кошмал.

Артистка уже выписалась из роддома — сейчас она погружена в заботы о малышке. Отметим, что никто из бывших коллег Анны по сериалу не поздравил ее с пополнением в семье. Отношения с ними у Кошмал испортились из-за конфликта на Украине.

Анна сыграла в «Сватах» внучку Женю Ковалеву. Позже она уехала с мужем жить на Украину. С начала СВО актриса поддержала позицию Киева и даже отказывалась говорить по-русски.