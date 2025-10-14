«Ненавидит, когда я пою»: Феликс Царикати рассказал о воспитании ребенка

Певец Феликс Царикати рассказал, что его сын может пойти по стопам отца. Об этом сообщает mk.ru.

Недавно младшему сыну Феликса Царикати исполнилось три года. Отец мальчика признается, что воспитывать ребенка не так уж и просто — мальчик каждый день открывает родителям новые черты характера.

Так, ребенок не любит, когда его отец поет дома. А вот сам мальчик, не исключено, что свяжет свое будущее с карьерой артиста.

«Он любить петь, пианино и гитарой интересуется. При этом он ненавидит, когда я пою дома. Он любит, когда я выступаю на сцене. Как только же начинаю петь дома, сын начинает плакать», — рассказал Царикати.

Артист признался, что учит ребенка разным языкам.

«Сын начал и разговаривать по чуть-чуть. Я с ним общаюсь на осетинском языке, жена — на русском. А еще он мультики на английском смотрит», — добавил он.

