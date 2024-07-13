«Ненавидим Россию»: украинцы ополчились на Галкина* после выступления на элитной свадьбе киевлянки

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выступил на свадьбе у киевлянки Ангелины Терской в Италии. Артист исполнил несколько песен на украинском языке и, предположительно, заработал 10 млн рублей. После этого юмориста раскритиковали россияне, обвинив его в продажности. Но на мужа Аллы Пугачевой обрушились и украинцы, которые считают, что сейчас не время для масштабных торжеств.

Гневные комментарии украинцы начали писать под публикациями Ангелины Терской. Они считают, что свадьбу можно было бы отметить и поскромнее в непростое время. Девушку упрекнули в отсутствии солидарности со своими гражданами.

«Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин* не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался»», — сказано в одном из комментариев.

Ангелина опубликовала пост в свою защиту, уточнив, что имеет право устраивать торжество, так как является блогером с миллионной аудиторией, а не государственным служащим. Терская уточнила, что свадьба прошла не на территории Украины.

«Осуждаем войну, ненавидим Россию, донатим, верим в Украину и планируем вернуться. Поэтому, какие к нам вопросы?)», — написала девушка.

По данным местных СМИ, Галкин* заработал 10 млн рублей за выступление. Он исполнил песни на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной». Торжество состоялось 10 июля на вилле Бальбиану, которую молодоженам якобы сдавали российские бизнесмены за 19 тысяч евро в сутки. Саму свадьбу оценили в 1 млн евро.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин предложил внести мужа Аллы Пугачевой в список террористов и экстремистов.

*(признан иноагентом на территории РФ)