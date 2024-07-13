«Мама Пугачёва не поможет»: Галкина* предложили признать террористом после песен на украинском языке

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выступил на свадьбе у обеспеченных украинцев в Италии. Он спел несколько песен на украинском языке. После этого глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин предложил внести мужа Аллы Пугачевой в список террористов и экстремистов.

Бородин назвал Галкина* предателем, который готов на все ради Украины и Запада, если ему хорошо заплатят. Общественник призвал к радикальным мерам в отношении юмориста. Он призвал внести шоумена в списки террористов и изъять его имущество в пользу государства.

«Он показал свою принадлежность, кому он готов служить. Уверен, настанет этот день, когда эта Иуда попадёт в этот список, что мама Пугачёва не поможет», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Галкин* покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле с супругой и детьми. Шоумен активно выступает с концертами за границей и продолжает критиковать властей Родины.

Напомним, артист исполнил на празднике несколько песен на украинском языке и выступил с шутками. Торжество прошло на берегу итальянского озера Комо.

До этого Виталий Бородин оценил возможность возвращения в Россию выступавшего против СВО певца Валерия Меладзе. Он заверил, что исполнитель хита «Иностранец» не сможет выступать, пока не извинится перед своей страной.

*(признан иноагентом на территории РФ)