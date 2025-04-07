«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов удивил заявлением о своем наследстве

Художник Никас Сафронов сделал неожиданное заявление о своем внушительном наследстве. В беседе с «Общественной службой новостей» живописец раскрыл, что намерен лишить «ненасытных» детей имущества.

По официальным данным, у заслуженного художника России трое детей: сын от второго брака Стефано и двое внебрачных наследников — Лука и Ландин, но также могут быть и другие внебрачные дети. Никас Сафронов признается: он боится остаться ни с чем из-за сыновей, которые могут присвоить себе все его благосостояние, лишив его заработанного капитала и имущества.

«Я человек щедрый, содержу всех членов своей семьи, всех детей и родственников. Но страшно подумать о том, что однажды мои дети захотят оставить своего отца без крыши над головой и накопленного капитала», — поделился деятель искусств.

Больше всего Никас Сафронов опасается потерять трехэтажную квартиру в историческом районе Москвы. Но художник нашел решение этой проблемы: он планирует превратить жилье в музей.

«Боюсь, что мои ненасытные детки могут отобрать это имущество. А там столько антиквариата и полотен, предметов старины, что средств хватит еще на несколько поколений Сафроновых. Но я не сдамся без боя и не отдам на съедение детворы свою элитную квартиру», — заявил Никас Сафронов.

Член Российской Академии художеств заверил, что не отвернется от родных и близких и будет по-прежнему помогать им. Однако Никас Сафронов отметил, что никому из них не отпишет элитную недвижимость.

Ранее мы писали о том, что Никас Сафронов откровенно рассказал о своих тратах. Художник признался, что ежемесячно тратит по 3 млн рублей: «Времена непростые и жизнь сегодня дорогая».