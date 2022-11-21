«Ненайденный муж»: психолог объяснила, есть ли шанс у Билана на создание семьи

Дима Билан по-прежнему находится в статусе завидного холостяка, но при этом мужчина давно мечтает о наследниках. Разобраться в проблемах артиста решила психолог Любовь Розенберг.

Эксперт убеждена: чтобы обрести личное счастье, певцу надо отложить на время карьеру и заняться поиском своей спутницы. «Дмитрий кажется мне "ненайденным" мужем, будто он ищет половинку, но не может пока отыскать», – заявила Любовь.

Несмотря на то, что Билану уже пятый десяток, психолог уверяет: шанс на создание семьи у мужчины ещё есть. Так, Розенберг посоветовала Дмитрию воспользоваться достижениями современной медицины и стать отцом при помощи суррогатного материнства. Такая услуга востребована у звёзд отечественного шоу-бизнеса. Ею воспользовались Сергей Лазарев, Яна Рудковская и многие другие.

Напомним, что пока кто-то мечтает о детях, другие уже ожидают пополнения в семье. На днях стало известно о том, что Маша из сериала «Воронины» находится на 6 месяце беременности. Подробности читайте в этой статье.