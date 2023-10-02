Немоляева рассказала о личной жизни внуков и призналась, что ей тяжело одной

86-летняя актриса Светлана Немоляева рассказала о личной жизни внуков. Вместе с тем артистка заявила, что все время старается быть с родственниками – находиться одной ей тяжело.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Немоляева, несмотря на возраст, по ее же признанию, много играет в театре. При этом старается ставить спектакли так, чтобы не было тяжело.

Внучка Полина Лазарева – тоже актриса. О ее личной жизни Немоляева говорит: «Женихи? Где они, эти женихи? Это непросто».

Каких-либо подробностей она не привела. При этом в жизни 23-летнего внука все более стабильно, он встретил девушку, и бабушка настаивает на свадьбе. Никакой настороженности к избраннице родственника она не испытывала.

«Внук уже нашёл себе чудную девочку Машу, у него все в порядке», - сказала Немоляева изданию.

Актриса мечтает увидеть правнуков, хотя сомневается, что у нее хватит сил с ними нянчиться. Немоляева старается часто видеться с внуками и вот почему.

«Я стараюсь быть все время с ними. Когда я одна, очень скучаю, мне тяжело одной», - призналась она.

Ранее Немоляева рассказала о большом количестве «болячек».