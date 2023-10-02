86-летняя актриса Светлана Немоляева призналась в большом количестве «болячек»

Народная артистка Светлана Немоляева посетила премьеру российского сериала в Москве. Выглядела при этом 86-летняя звезда весьма свежо – она выбрала яркое легкое платье в пол и норковое манто. Однако, как оказалось, несмотря на внешнее благополучие, она страдает из-за болезни. И не одной.

По признанию Немоляевой, она успела в начале осени уже простыть. А всему виной кондиционеры в поездах. Светлана Владимировна вынуждена часто ездить по городам с гастролями, поэтому приходится лечиться своими силами.

«У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну, извините, дорогие зрители», - цитирует слова артистки mk.ru.

К врачам Немоляева обращается редко, так как не особо любит. Хотя в силу возраста ей все же приходится посещать время от времени больницу. Дело в том, что актриса страдает от большого количества, как она сама выразилась, болячек. Именно поэтому к медикам она все-таки ходит, хоть и предпочитает больше сидеть дома, встречаться с друзьями или работать.

Ранее Светлана Немоляева раскритиковала уехавших из России звезд.