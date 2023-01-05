Немолодой любимчик: с кем на самом деле живет тяжелобольная Татьяна Тарасова

Несколько дней назад весь мир отмечал наступление 2023 года. Отечественные звезды с размахом праздновали событие и демонстрировали свое веселье в социальных сетях. Однако для Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой Новый год прошел в одиночестве. Она уже много лет тяжело болеет и живет одна.

Тарасовой сейчас тяжело передвигаться. На съемках в «Ледниковом периоде» она появлялась постоянно в инвалидной коляске. А перед началом сезона все всерьез озаботились состоянием тренера по фигурному катанию, так как ее здоровье резко ухудшилось, из-за чего ее пришлось экстренно госпитализировать. Но Татьяна Анатольевна смогла оправиться и просидела в жюри шоу практически во всех выпусках. Однако болезнь все равно не позволяет ей жить полноценной жизнью.

Дома в праздники Тарасова была не совсем одинока, как считали многие поклонники. На самом деле ее развлекал сожитель, который с ней еще с 2011 года. Его зовут Шурик, и он пудель, которого Татьяна Анатольевна очень сильно любит. Питомца ей подарили фанаты ЦСКА, и по собачьим меркам он уже далеко не молод, но по-прежнему поддерживает свою хозяйку и не дает ей заскучать.

Татьяна Тарасова редко выходит на связь, однако поклонники надеются, что за праздники тренера навестят на загородной даче коллеги и близкие, чтобы составить ей компанию.

Ранее Татьяна Тарасова высказывалась по поводу скандала вокруг фигуристки Александры Трусовой.