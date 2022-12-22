Немодное платье и аксессуар как медуза: Васильев раскритиковал одежду Кудрявцевой и Валерии

Историк моды Александр Васильев оценил наряды некоторых звезд на «Песне года». Он прокомментировал выбор платьев ведущей Лерой Кудрявцевой и Валерии.

По словам Васильева, у Кудрявцевой был «достаточно архаичный фасон»: она выбрала платье черного цвета с прозрачными вставками и отделкой стразами.

По словам стилиста, наряд напомнил ему о программе «Голубой огонек»: в подобном когда-то выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга.

«Наряд неплох, но он мне кажется архаичным», - заключил Васильев.

Валерию он похвалил за свежий и молодой вид в 54 года, а также за великолепную фигуру. Он оценил облегающий топ и асимметричный вырез декольте. А вот цветок из перьев на плече певицы Васильев назвал недостатком и сравнил аксессуар с медузой.

«В этом наряде она похожа на ту самую русалку, которая вышла из пены морской», - сказал стилист.

Ранее намекнул, что может лишиться места в эфире после Нового года. Контракт ведущего истекает 31 декабря.